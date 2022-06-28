Путин подписал закон о розыске имущества, необходимого для возмещения ущерба потерпевшим

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении возможностей оперативно-розыскных органов для расследования преступлений по поиску имущества, которое необходимо для возмещения материального ущерба пострадавшим. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения были внесены в федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

Авторы поправок ранее отмечали, что проект был разработан для повышения эффективности работы «по возмещению ущерба, причиненного преступлением».

Закон дополнен статьей закона положением о том, что «результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий для розыска имущества, которое необходимо для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий».