Владимир Путин подписал закон о регулировании работы такси

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу такси. Он определяет доступ водителей к работе в этой сфере, в том числе допускает к такой работе самозанятых. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроектом также предполагается создание реестра такси и специальной информационной системы данных. Кроме того, он регулирует взаимодействие таксистов с агрегаторами, правила, касающиеся внешнего вида и окраски транспортных средств и их количество на дорогах регионов. Документ также предусматривает создание трех региональных реестров такси – служб заказа такси, перевозчиков легковыми такси и легковых такси.

Новация дает индивидуальным предпринимателям право самостоятельно осуществлять перевозки пассажиров в такси при наличии специального разрешения. Кроме того, согласно новому документу, в случае непредвиденных обстоятельств, например, ДТП, пассажирам положена выплата компенсации со стороны водителя, таксопарка или агрегатора.