Путин подписал закон о регистрации взятых в лизинг иностранных самолетов

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий регистрировать в России права на иностранные самолеты, взятые в лизинг отечественными авиакомпаниями, а также выдавать им национальные сертификаты летной годности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вступление новеллы в силу позволит российским авиаперевозчикам сохранить парк самолетов и эксплуатировать иностранные воздушные суда на внутренних линиях. Их сертификацией займутся сертификационные центры и испытательные лаборатории, требования к которым определит Росавиация.

Кроме того, в сфере морского и внутреннего водного транспорта Правительство РФ сможет ограничивать вход в российские порты судов тех государств, которые запретили российским судам заходить в свои порты.

Для железнодорожного подвижного состава теперь станет обязательным пономерной учет. С учетом риска введения новых санкций потребуется урегулировать отношения в области пономерного учета путем принятия национального нормативного правового акта.

Помимо этого, новый закон продлевает до 31 декабря 2023 года срок, до которого субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики должны выполнить сертификацию средств обеспечения безопасности.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Бермуд лишили летных документов самолеты российских авиакомпаний.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.