Путин подписал закон о размещении рекламы на фасадах домов

В России принят закон, направленный на защиту прав собственников жилья от нарушений, связанных с размещением рекламных конструкций на фасадах домов. Доработанный закон был подписан сегодня Президентом РФ Владимиром Путиным, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В конце прошлого года документ был одобрен Госдумой в третьем чтении, однако затем он был отклонен Совфедом.

Теперь благодаря доработанному закону собственники смогут защитить свои дома от самовольного размещения рекламы. То есть если для ее установки требуется использование общего имущества собственников, то заключить договор без одобрения собственников не получится.