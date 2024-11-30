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Общество 30 ноября 2024 20:17

Путин подписал закон о распространении полиса ОСАГО на Белоруссию

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С 1 января 2025 года действие российских полисов ОСАГО может быть расширено на Белоруссию. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

Изменения принимаются в рамках Союзного государства и нацелены на образование единой системы обязательного страхования для владельцев транспортных средств. При желании автовладельцы смогут расширить покрытие полисов на территорию Белоруссии. Таким образом, поездки между двумя странами значительно упростятся как для туристов, так и для бизнесменов.

Подчеркнуто, что оформить такой вариант ОСАГО смогут лишь страховщики, проживающие на территории одного из членов Союзного государства. Автомобиль должен быть зарегистрирован в этой же стране.

#осаго #Владимир Путин
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