Путин подписал закон о публикации доходов и расходов депутатов без персональных данных

Данные о доходах, расходах российских дипломатов и сенаторов будут публиковаться без их персональных данных. Разрешение на это дал Президент России Владимир Путин.

Самого порядка подачи налоговых деклараций это не коснется, сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса. При этом документы будут подаваться один раз — через четыре месяца после избрания, а затем лишь при совершении крупных сделок ими либо членами их семей.

Помимо этого, появилось новое основание для увольнения региональных и муниципальных депутатов. Теперь они могут лишиться должности, если без уважительных причин не участвуют в заседаниях законодательного органа на протяжении полугода.