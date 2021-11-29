Путин подписал закон о продлении сниженных страховых взносов в калининградской ОЭЗ

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области сроков применения пониженного тарифа на страховые взносы (7,6%) с семи до десяти лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Такое решение было принято, чтобы повысить общую привлекательность ОЭЗ для предпринимателей. Сейчас льготный тариф на этой территории действует только до конца 2025 года. Воспользоваться такой мерой поддержки могут компании, которые включены в реестр резидентов ОЭЗ в период с 2018 по 2022 год.

Таким образом резиденты смогут направить средства на реализацию перспективных проектов и создать новые рабочие места. Однако в случае исключения резидента калининградской ОЭЗ из единого реестра резидентов, ему придется выплатить все предоставленные государством льготы в полном объеме.

Также законом предусмотрена норма, которая исключает возможность повторно воспользоваться льготой по налогу на имущество в случае его передачи от одного резидента калининградской ОЭЗ к другому.