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Официальная хроника
26 марта 2022  10:28

Путин подписал закон о признании участников спецоперации в Донбассе ветеранами

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Президент России Владимир Путин сегодня подписал федеральный закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации по защите Донбасса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Статут устанавливается с 24 февраля 2022 года.

Финансирование расходов по исполнению данного закона осуществляется за счет средств федерального бюджета. 
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР о помощи. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. 

Позднее Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении специальной операции пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
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