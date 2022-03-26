Путин подписал закон о признании участников спецоперации в Донбассе ветеранами

Президент России Владимир Путин сегодня подписал федеральный закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации по защите Донбасса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Статут устанавливается с 24 февраля 2022 года.

Финансирование расходов по исполнению данного закона осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР о помощи. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении специальной операции пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.