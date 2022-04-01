Путин подписал закон о присвоении званий в противопожарной службе

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок присвоения званий в противопожарной службе. Речь идет о званиях лейтенанта и младшего лейтенанта внутренней службы в Федеральной противопожарной службе (ФПС).

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, звание младшего лейтенанта могут получить только сотрудники ФПС на должности среднего начальствующего состава и имеющие среднее профессиональное образование.

На звание лейтенанта теперь можно рассчитывать при назначении на должности среднего и старшего начальствующего состава. Также для получения звания необходимо иметь высшее образование или пройти обучение в вузе федерального органа исполнительной власти в области пожарной безопасности.

