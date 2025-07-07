Путин подписал закон о предотвращении двойного налогообложения с ОАЭ

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Объединёнными Арабскими Эмиратами по вопросам налогообложения. Документ направлен на устранение двойного налогообложения доходов и капитала, а также на предотвращение уклонения от уплаты налогов. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Как сообщает РИА Новости, свежее соглашение было подписано 17 февраля 2025 года в Абу-Даби. Оно устанавливает механизмы, позволяющие избежать повторного налогообложения одного и того же вида дохода в двух странах — России и ОАЭ. В документе прописан перечень налогов, которых касается соглашение, методы устранения двойного налогообложения, условия предоставления льгот, а также порядок рассмотрения обращений налоговых резидентов. Устанавливается, в частности, налоговая ставка в размере 10% на доходы от процентов, дивидендов и роялти.

Предыдущее соглашение, подписанное между странами в 2011 году, регулировало лишь налогообложение доходов от инвестиций. Новый документ расширяет охват, включая налогообложение прибыли от предпринимательства, операций с недвижимостью, международных перевозок, доходов физических лиц и интеллектуальной собственности. Необходимость обновления соглашения была продиктована изменениями в экономике и активным развитием внешнеэкономических связей России, особенно с Ближним Востоком, где ОАЭ играют ключевую роль.