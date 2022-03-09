Путин подписал закон о предоставлении на 20 лет льгот новым компаниям на Курилах

Компании, зарегистрированные на Курильских островах начиная с января 2022 года, будут получать некоторые налоговые льготы в течение 20 лет. Соответствующий закон подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

В документе, появившемся на официальном портале правовой информации, уточняется, что первые 20 лет работы на территории Курил компании не будут признаваться плательщиками транспортного, земельного налогов, на прибыль и на имущество организаций.

Претендовать на льготы смогут компании, соответствующие нескольким пунктам: они не должны иметь обособленных подразделений за пределами островов, не осуществлять посредническую и торговую деятельность, изготовление, переработку подакцизных товаров, добычу и переработку углеводородного сырья, а также не заниматься выловом определенных ценных видов морепродуктов. Помимо этого, доля доходов от пассивной деятельности не должна выходить за рамки 10% от общей суммы их доходов.

Таким организациям будет предоставлен пониженный тариф страховых взносов в совокупном размере 7,6% вместо 30%.