Путин подписал закон о праве отцов на получение алиментов

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Право требовать алименты от жен и бывших жен получили отцы, фактически осуществляющие уход за ребенком в течение трех лет со дня рождения. Ранее этим правом обладали только супруги, в том числе бывшие. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

«Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами имеют <...> бывший супруг , фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения; нуждающийся бывший супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы», — говорится в документе.