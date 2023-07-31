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Общество 31 июля 2023 15:39

Путин подписал закон о праве отцов на получение алиментов

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Путин подписал закон о праве отцов на получение алиментов
Фото: kremlin.ru

Право требовать алименты от жен и бывших жен получили отцы, фактически осуществляющие уход за ребенком в течение трех лет со дня рождения. Ранее этим правом обладали только супруги, в том числе бывшие. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

«Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами имеют <...> бывший супруг , фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения; нуждающийся бывший супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы», — говорится в документе.

#алименты #закон
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