Путин подписал закон о праве мобилизованных на продление прежнего трудового договора

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Трудовой кодекс РФ, которые уточняют права добровольцев и мобилизованных на продление прежнего трудового договора. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, если трудовой договор с мобилизованным был расторгнут в связи с истечением срока его действия во время прохождения военной службы, то в течение трех месяцев после его окончания военнослужащий имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у того же работодателя.

Кроме того, доставка лиц, выполняющих работы вахтовым методом, на место выполнения работы должна проводиться за счет средств работодателя. Возможна также компенсация стоимости проезда работника от места жительства до пункта сбора.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября, для службы в зоне СВО призвали в общей сложности порядка 300 тыс. человек.