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Официальная хроника
11 июня 2022  19:02

Путин подписал закон о полномочиях МО по оказанию первой помощи при боевых действиях

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Минобороны (МО) полномочиями по установлению перечня состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим в условиях военного времени и ведения боевых действий, передает ТАСС.

Закон касается перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, правил ее оказания, стандарта оснащения аптечек, сумок и комплектов медицинского имущества, которые разрабатывает и утверждает Минобороны РФ.

Необходимость нововведения вызвана тем, что существующие законодательные акты в области оказания первой помощи не учитывают ее специфики в условиях боевых действий.

Нижняя палата Федерального собрания приняла закон 7 июня, а Верхняя — одобрила на следующий день.

 

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