Путин подписал закон о поиске граждан через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование процедуры выдачи адресно-справочных данных о гражданах РФ. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА Новости.

Закон закрепляет механизм, позволяющий физическим и юридическим лицам обращаться в органы МВД, в том числе через портал «Госуслуги», с заявлением о поиске человека и установлении с ним контакта.

Согласно документу, на основании заявления МВД проводит поиск в базе данных и направляет разыскиваемому почтовое уведомление по адресу регистрации с информацией о заявителе и причине обращения. Решение о предоставлении своих данных принимает сам гражданин.

Если информации недостаточно для однозначной идентификации или она отсутствует в базе, МВД обязано уведомить заявителя об отказе с пояснением причин.

Закон также предоставляет гражданам право знакомиться с информацией о себе, содержащейся в базе, а также о несовершеннолетних или недееспособных лицах, чьими законными представителями они являются. В случае смерти человека такое право переходит к его наследникам. Порядок ознакомления с данными установит правительство РФ.