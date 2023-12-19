Путин подписал закон о поэтапном реформировании института ИИС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому должны поэтапно реформировать институт индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Документ опубликован на сайте правовых актов.

Закон вводит с 2024 года ИИС- III – инструмент долгосрочного индивидуального инвестиционного счета с более гибкими условиями. Этот счет граждане смогут открыть на срок до пяти лет. Поэтапно этот срок увеличат до 10 лет.

При этом, согласно закону, управляющая компания паевого инвестиционного фонда (УК ПИФ) сможет открывать и вести такой инвест-счет, учитывать инвестиционные паи открытых ПИФ, находящихся под управлением такой УК, и деньги, передаваемые в оплату таких паев или полученные при их погашении.

Такие меры должны расширить возможности инвесторов для создания долгосрочных накоплений, но при этом исключат необоснованный налоговый арбитраж, когда налоговые стимулы предоставляются при инвестировании через посредников - профессиональных участников рынка акций и отсутствуют при долгосрочном прямом инвестировании через УК ПИФ.