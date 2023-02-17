Путин подписал закон о поддержке вдов погибших военных

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вдовы и вдовцы ветеранов боевых действий получат право на социальную поддержку вне зависимости от состава их семей. Документ опубликован на портале правовой информации.

Правки вносятся в закон «О ветеранах». Из него исключен пункт, уточняющий, что получить соцпомощь, в том числе ежемесячную денежную выплату, могут только те вдовы, которые проживают одни или вместе с детьми. Таким образом, меры соцпомощи будут распространяться на всех граждан, чьи супруги погибли в ходе боевых действий, вне зависимости от состава их семьи.

В документе прописано, что на соцподдержку от государства вдовы и вдовцы смогут рассчитывать только до момента заключения нового брака.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.