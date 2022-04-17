Путин подписал закон о поддержке участников госзакупок в условиях санкций

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, призванный поддержать заказчиков и участников госзакупок в условиях санкционного давления и нивелировать последствия ограничений со стороны недружественных стран. Документ размещен на портале правовой информации.

Теперь начальная максимальная цена контракта, сумма для расчетов в договорах должны будут указываться в рублях. Согласно документу, их определение «с использованием иностранной валюты не допускается, за исключением случая обоснования и определения таких цен заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного государства».

Документ сокращает максимальный срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги и отдельных этапов исполнения контракта. Начиная с 30 июня необходимо производить оплату в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

Также федеральный Кабмин наделен полномочиями устанавливать случаи, когда к участникам закупок заказчики будут применять обязательное требование об их отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, передает ТАСС.