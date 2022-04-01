Путин подписал закон о перестраховочном пуле в сегменте ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в РФ практику перестраховочного пула в сегменте ОСАГО. Принятия этого документа давно добивались страховщики.

Госдума приняла закон 23 марта. В тот же день его утвердил и Совет Федерации. Глава государства подписал документ 1 апреля.

Предполагается, что переход на практику перестраховочного пула, когда крупные убытки покрываются за счет всех участников Союза автостраховщиков, снизит нагрузку на страховые компании. В то же время этот подход должен сохранить доступность «автогражданки».

Ранее сообщалось, что запустить этот механизм планируется уже с 20 апреля.

Специалисты объясняют, что введение перестраховочного пула по ОСАГО позволит страховщикам передавать риски в высокоубыточных сегментах (таких, как такси) в перестрахование. В то же время, все участники пула должны будут нести обязательства по убыткам по всем переданным в перестрахование через пул договорам.

Предполагается, что при распределении долей участия страховщиков в пуле будут учитываться их доли на рынке ОСАГО.

