Путин подписал закон о перераспределении акцизов между центром и регионами

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий перераспределение части акцизов между центром и регионами, а также разрешающий Кабмину в ходе исполнения федерального бюджета в некоторых случаях вносить изменения в сводную бюджетную роспись без правки самого документа. Данные поправки будут внесены в Бюджетный кодекс, сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Так, в следующем году все доходы от акцизов на средние дистилляты будут перечисляться в федеральный бюджет. В настоящее время суммы делятся напополам между бюджетом РФ и региональными.

К тому же регионам будет дополнительно передаваться 4% доходов от акцизов на алкогольную продукцию, изготовленную в России, с объемной долей этилового спирта превышающей 9%. Сейчас ситуация выглядит следующим образом: 20% направляется в федеральный бюджет, 80% — в бюджеты регионов.

Затронет документ и доходы от НДПИ на черные и цветные металлы, удобрения, акциз на жидкую сталь. 83% будет идти в федеральный бюджет, оставшаяся часть — в бюджеты регионов. В то же время доходы от НДПИ на коксующийся уголь будут распределяться в федеральный бюджет и бюджеты регионов в соотношении 70% и 30% соответственно.