Путин подписал закон о новых мерах поддержки беременных женщин и семей с детьми

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, которые поручил разработать в послании Федеральному Собранию. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 июля неполные семьи, в которых воспитываются дети от 8 до 17 лет, будут получать ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по стране 5,6 тыс. рублей).

Также женщины, вставшие на учет в медицинских организациях по беременности до 12 недель, ежемесячно начнут получать пособие размером 50% от прожиточного минимума.

С 1 сентября больничные по уходу за детьми до 8 лет будут оплачиваться в размере 100% от среднего заработка независимо от стажа родителей.

Председатель Комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко пояснила, что для получения указанных выплат и пособий вовремя и в полном объеме гражданам нужно будет подать заявление на портале госуслуг, сообщает РИА Новости.