Путин подписал закон о налогообложении цифровой валюты

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий налогообложение цифровой валюты. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в части первую и вторую Налогового кодекса России. Так, цифровая валюта признается имуществом, в том числе та, которая применяется при внешнеторговых расчетах в рамках ЭПР в сфере цифровых инноваций.

Уточняется, что майнинг и продажа цифровой валюты не будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС). Услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с ней в рамках экспериментального правового режима, освобождаются от НДС.

Что касается операторов майнинговой инфраструктуры, то их обязуют предоставлять в налоговые органы данные о тех, кто использует их услуги для эмиссии цифровой валюты. В случае нарушения требования или несвоевременной передачи сведений, на них могут наложить штрафы в размере 40 тысяч рублей.

Также документом утверждаются пункты, касающиеся налогов на доходы и прибыль от майнинга криптовалюты, приобретения, продажи или иного обращения.

Предусмотрен и ряд ограничений. К примеру, при подобных сделках нельзя применить режим самозанятого или патентную систему. Кроме того, организации, ведущие подобную деятельность, не смогут перейти на уплату единого сельхозналога, применить упрощенную систему налогообложения и спецрежим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН).