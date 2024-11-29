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Путин подписал закон о налогообложении цифровой валюты
Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий налогообложение цифровой валюты. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Документом вносятся изменения в части первую и вторую Налогового кодекса России. Так, цифровая валюта признается имуществом, в том числе та, которая применяется при внешнеторговых расчетах в рамках ЭПР в сфере цифровых инноваций.
Уточняется, что майнинг и продажа цифровой валюты не будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС). Услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с ней в рамках экспериментального правового режима, освобождаются от НДС.
Что касается операторов майнинговой инфраструктуры, то их обязуют предоставлять в налоговые органы данные о тех, кто использует их услуги для эмиссии цифровой валюты. В случае нарушения требования или несвоевременной передачи сведений, на них могут наложить штрафы в размере 40 тысяч рублей.
Также документом утверждаются пункты, касающиеся налогов на доходы и прибыль от майнинга криптовалюты, приобретения, продажи или иного обращения.
Предусмотрен и ряд ограничений. К примеру, при подобных сделках нельзя применить режим самозанятого или патентную систему. Кроме того, организации, ведущие подобную деятельность, не смогут перейти на уплату единого сельхозналога, применить упрощенную систему налогообложения и спецрежим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН).
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