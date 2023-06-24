Путин подписал закон о наказании за нарушение режима военного положения

За нарушение режима при военном положении гражданам России грозит наказание в виде задержания на 30 суток. Соответствующий закон подписал Президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в статью «Административный арест» КоАП РФ. После слов «режима чрезвычайного положения» дополняется словами «режима военного положения». Помимо того, добавляется статья 20.51 «Нарушение режима военного положения».

За нарушение норм, установленных законом «О военном положении» и других законом и нормативных актов физлицам грозит штраф от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 30 суток. Этот пункт действует в случае, если правонарушения не содержат уголовно наказуемого деяния.

Для должностных лиц за аналогичное преступление сумма штрафа составит от 1 до 2 тыс. рублей.

Кроме того, в документе отмечается, что если нарушение было совершено с использованием транспорта, то дополнительным наказанием может быть его конфискация.