news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 24 июня 2023 17:39

Путин подписал закон о наказании за нарушение режима военного положения

Скопировать ссылку
news_top_970_100

За нарушение режима при военном положении гражданам России грозит наказание в виде задержания на 30 суток. Соответствующий закон подписал Президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в статью «Административный арест» КоАП РФ. После слов «режима чрезвычайного положения» дополняется словами «режима военного положения». Помимо того, добавляется статья 20.51 «Нарушение режима военного положения».

За нарушение норм, установленных законом «О военном положении» и других законом и нормативных актов физлицам грозит штраф от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 30 суток. Этот пункт действует в случае, если правонарушения не содержат уголовно наказуемого деяния.

Для должностных лиц за аналогичное преступление сумма штрафа составит от 1 до 2 тыс. рублей.

Кроме того, в документе отмечается, что если нарушение было совершено с использованием транспорта, то дополнительным наказанием может быть его конфискация.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное