Путин подписал закон о надбавке к страховой пенсии для прадедушек и прабабушек-опекунов

Президент России Владимир Путин подписал закон о надбавках к фиксированным выплатам страховых пенсий для прабабушек и прадедушкек, заботящихся о нетрудоспособных правнуках. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной одной третьей суммы, предусмотренной частью 1 статьи 16 настоящего Федерального закона, устанавливается лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи», – уточняется в тексте закона.

Речь идет о правнуках не достигших 18 лет и совершеннолетних выпускниках школ, которые еще не поступили на обучение в вузы или обучаются на очной форме. В последнем случае правнуки признаются нетрудоспособными до конца обучения (но только до достижения ими 23 лет). Все перечисленные случаи касаются только лиц, не имеющих трудоспособных родителей.