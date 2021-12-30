Путин подписал закон о ликвидации предприятиями последствий загрязнения окружающий среды

Владельцы промышленных предприятий должны будут ликвидировать негативные последствия загрязнения окружающей среды, нанесенных их работой. Это следует из закона, подписанного Президентом РФ Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В новелле отмечается, что ответственность за весь ущерб, нанесенный конкретным производственным объектом окружающей среде, ложится на плечи его владельцев.

За пять лет до завершения эксплуатации таких объектов владельцы будут обязаны составить план мероприятий по возмещению ущерба экологии и получить положительное заключение государственной экологической экспертизы. В нем будет присутствовать сметная стоимость этих мероприятий и подтверждение финансового обеспечения на их проведения.

Кроме того, вводится положение об «окрашивании» экологических платежей, чтобы они использовались строго по назначению.

В частности, речь идет о накоплении денежных средств от платы за негативное воздействие на экологию и сумм штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, а также от платежей по искам о возмещении вреда.