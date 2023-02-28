©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин подписал закон о государственном языке России
Президент России Владимир Путин подписал закон о государственном языке, который утверждает сферы его использования и регулирует употребление иностранных слов. Документ появился на официальном портале правовой информации.
Так, русский язык как государственный будет использоваться в образовательной среде, в государственных и муниципальных информсистемах, в текстах, содержащих информацию для потребителей товаров, работ и услуг. Текст на иностранном языке в таких сферах должен сопровождаться переводом, выполненным аналогичным шрифтом (размер, тип и цвет).
В документе подчеркивается, что при использовании русского языка в качестве государственного не допускается использование заимствованных слов. Исключением являются случаи, когда не существует аналога в русском языке, зафиксированного в нормативных словарях. Кроме того, в таких случаях недопустимо применение слов и выражений, которые не соответствуют современным литературным нормам, в частности нецензурной брани.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»