Путин подписал закон о государственном языке России

Президент России Владимир Путин подписал закон о государственном языке, который утверждает сферы его использования и регулирует употребление иностранных слов. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Так, русский язык как государственный будет использоваться в образовательной среде, в государственных и муниципальных информсистемах, в текстах, содержащих информацию для потребителей товаров, работ и услуг. Текст на иностранном языке в таких сферах должен сопровождаться переводом, выполненным аналогичным шрифтом (размер, тип и цвет).

В документе подчеркивается, что при использовании русского языка в качестве государственного не допускается использование заимствованных слов. Исключением являются случаи, когда не существует аналога в русском языке, зафиксированного в нормативных словарях. Кроме того, в таких случаях недопустимо применение слов и выражений, которые не соответствуют современным литературным нормам, в частности нецензурной брани.