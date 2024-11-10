Путин подписал закон о дополнительных выплатах за наставничество на работе

Президент России Владимир Путин подписал закон о допвыплатах за наставничество на работе.

Согласно опубликованному документу, в ТК РФ вводится понятие «наставник», а также вносятся общие положения и особенности выполнения его функций. Причем человека могут поручить наставничество только с его письменного согласия. Если сотрудник не против стать наставником, то все сроки, содержание работы и форму ее выполнения должны указать в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему.

Размеры и условия выплат для работающих в госучреждениях будут устанавливаться как законами, так и иными нормативными актами федерального, регионального или местного уровней. А вот выплаты в других организациях могут установить коллективными договорами и соглашениями. Однако размер выплат за наставничество должен быть не хуже выплат в соответствующей сфере, установленные нормативными актами, говорится в документе.

Также работник может досрочно отказаться от наставничества. Но и работодатель имеет право раньше оговоренного срока отменить поручение, но в этом случае он должен предупредить сотрудника за три рабочих дня.

Закон начнет действовать с 1 марта 2025-го.