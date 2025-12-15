Путин подписал закон о добровольной уплате взносов на соцстрахование самозанятыми

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении в стране эксперимента по добровольной уплате самозанятыми гражданами взносов на социальное страхование. Эксперимент пройдет по всей территории России с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

Новый механизм позволит самозанятым получать оплату по больничным листам. Кроме того, в соответствии с сопутствующим законом для них станут доступны и декретные выплаты. Размер пособий будет зависеть от страхового стажа, выбранной страховой суммы и продолжительности уплаты взносов.

Право на получение оплачиваемого больничного возникнет после шести месяцев регулярных взносов. Закон предусматривает два варианта ежемесячных платежей в Социальный фонд России – 1 344 или 1 920 рублей.

В зависимости от выбранного тарифа страховая сумма составит до 35 тыс. или до 50 тыс. рублей за полный месяц соответственно. В дальнейшем эти суммы будут индексироваться пропорционально росту минимального размера оплаты труда. Самозанятые также смогут внести взносы авансом – сразу за несколько месяцев, но не более чем за год.

Присоединиться к системе добровольного социального страхования можно будет через мобильное приложение «Мой налог». Подать заявление на участие разрешается до 30 сентября 2027 года.

В настоящее время для самозанятых граждан с доходом до 2,4 млн рублей в год действует специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход по ставке 4% при работе с физическими лицами и 6% при оказании услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Эксперимент по применению этого налогового режима продлится до 31 декабря 2028 года.