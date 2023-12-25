Путин подписал закон о добровольческих формированиях в Росгвардии

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Росгвардия сможет иметь свои добровольческие формирования. Подобное уже практикуется в Минобороны России. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, ранее депутаты Госдумы предложили разрешить Росгвардии иметь свои добровольческие формирования, как у Минобороны.

Уточнялось, что такие формирования Росгвардия сможет создавать по решению Президента. Однако федеральная служба войск имеет право определяться с численностью, организацией, районами действий, порядком управления и сроком использования таких формирований. Чтобы войти в состав формирования, россияне должны будут заключить соответствующий контракт.