Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому обучающиеся в ординатуре бюджетники-медики будут обязаны заключить договор о целевом обучении до прохождения итоговой аттестации, а выпускники медицинских вузов должны будут отработать до 3 лет с наставником в медучреждениях, участвующих в программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает ТАСС.

Поправки внесены в федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «Об образовании в РФ» и вступят в силу с 1 марта 2026 года, за исключением некоторых положений.

В документе предусмотрены и меры ответственности: если одна из сторон не выполнит условия договора, ей придется возместить стоимость обучения.