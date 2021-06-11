Путин подписал закон о борьбе с авиадебоширами

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о присоединение России к протоколу об усиленной борьбе с авиадебоширами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присоединиться от имени Российской Федерации к Протоколу, изменяющему Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов», — сказано в документе.

Согласно протоколу другие страны смогут принять меры в случае, если преступление будет совершено на борту самолета, совершающего посадку на их территории, либо на борту судна авиакомпании, которая функционирует в этой стране.

Подписание состоялось 4 апреля 2014 года в Монреале. Протокол действителен с 1 января 2020 года. На данный момент его участниками являются 28 стран.