Путин подписал закон о бессрочных кредитных каникулах по потребительским займам

С 1 января 2024 года кредитные каникулы по потребительским займам станут бессрочными. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее кредитные каникулы на срок до шести месяцев можно было потребовать в сложной жизненной ситуации, если размер задолженности гражданина не превышал значения, определенного Правительством. Для автокредитов эта сумма составляет 1,6 млн рублей, для остальных займов — 450 тыс. рублей, а для кредитных карт — 150 тыс. рублей.

Такую меру поддержки в России временно ввели в 2020 году, в период пандемии коронавируса, а затем она была продлена. Начиная со следующего года кредитные каникулы будут действовать постоянно.