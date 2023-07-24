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Путин подписал закон о бессрочных кредитных каникулах по потребительским займам
С 1 января 2024 года кредитные каникулы по потребительским займам станут бессрочными. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее кредитные каникулы на срок до шести месяцев можно было потребовать в сложной жизненной ситуации, если размер задолженности гражданина не превышал значения, определенного Правительством. Для автокредитов эта сумма составляет 1,6 млн рублей, для остальных займов — 450 тыс. рублей, а для кредитных карт — 150 тыс. рублей.
Такую меру поддержки в России временно ввели в 2020 году, в период пандемии коронавируса, а затем она была продлена. Начиная со следующего года кредитные каникулы будут действовать постоянно.
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