Путин подписал закон о бесплатном проезде военных к месту лечения

Уволенные по возрасту или состоянию здоровья военнослужащие получат возможность бесплатного проезда к месту лечения или отдыха. Воспользоваться ею можно раз в год, говорится в законе, подписанном Президентом России Владимиром Путиным. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Закон распространяется на офицеров, срок службы которых составляет не менее 25 лет. Они смогут бесплатно добраться до места лечения либо отдыха воздушным, железнодорожным, водным или автомобильным транспортом.

Помимо них, соцгарантии по медицинской помощи и санаторно-курортному лечению доступны членам семей военных, потерявших кормильца, в том числе родителям-пенсионерам, родителям-инвалидам старших и высших офицеров, погибших во время прохождения службы.