Путин подписал закон, который запрещает увольнять родителей-одиночек с детьми до 16 лет

Фото: «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запретит увольнять родителей-одиночек, воспитывающих детей младше 16 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, раньше по законам РФ работодатели не имели права увольнять работников, у которых есть дети возрастом до 14 лет. То есть, новый закон увеличивает этот возрастной ценз на 2 года.

В материалах к закону объяснили принятое решение тем, что дети, как правило, именно к 16 годам получают основное общее образование. В связи с этим, одинокие родители детей до исполнения чадам этого возраста нуждаются в допзащите со стороны государства.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.