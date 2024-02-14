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Путин подписал закон, который запрещает увольнять родителей-одиночек с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запретит увольнять родителей-одиночек, воспитывающих детей младше 16 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Напомним, раньше по законам РФ работодатели не имели права увольнять работников, у которых есть дети возрастом до 14 лет. То есть, новый закон увеличивает этот возрастной ценз на 2 года.
В материалах к закону объяснили принятое решение тем, что дети, как правило, именно к 16 годам получают основное общее образование. В связи с этим, одинокие родители детей до исполнения чадам этого возраста нуждаются в допзащите со стороны государства.
Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.
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