Путин подписал указы об увеличении штатов МЧС и ФСО

Президент РФ Владимир Путин подписал указы об увеличении штатной численности МЧС России и Федеральной службы охраны. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, штат Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий расширен почти на 15 тыс. человек.

Предельная штатная численность МЧС с 1 января 2023 года составляет 303 107 человек, тогда как 19 декабря 2022 года она была установлена на уровне 288 565 единиц.

При этом с 1 января 2024 года численность сотрудников министерства планируется увеличить еще почти на 4 тыс. человек — до 307 101 единицы.

Помимо этого, численность военнослужащих, а также федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФСО увеличена на 35 человек — до 760 единиц с 725.