Путин учредил наградные медали для строителей БАМа и отличившихся в развитии Сибири

Президент России Владимир Путин в рамках совершенствования государственной наградной системы учредил две новые медали. Соответствующие указы опубликованы на интернет-портале правовой информации.

Отныне медалями «За развитие Сибири и Дальнего Востока» будут награждаться лица, отличившиеся в строительстве, экономике, сельском хозяйстве, промышленности, культуре, искусстве и других сферах деятельности на территории этих двух макрорегионов.

Активные же участники строительства и реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и объектов ее инфраструктуры теперь будут награждаться юбилейными медалями «50 лет Байкало-Амурской магистрали».