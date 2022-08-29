news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
29 августа 2022  14:38

Путин учредил наградные медали для строителей БАМа и отличившихся в развитии Сибири

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин в рамках совершенствования государственной наградной системы учредил две новые медали. Соответствующие указы опубликованы на интернет-портале правовой информации. 

Отныне медалями «За развитие Сибири и Дальнего Востока» будут награждаться лица, отличившиеся в строительстве, экономике, сельском хозяйстве, промышленности, культуре, искусстве и других сферах деятельности на территории этих двух макрорегионов.

Активные же участники строительства и реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и объектов ее инфраструктуры теперь будут награждаться юбилейными медалями «50 лет Байкало-Амурской магистрали»

#Владимир Путин #госнаграды
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100