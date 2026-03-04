news_header_top
Общество 4 марта 2026 18:53

Путин подписал указ об увеличении численности армии России

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности ВС РФ. Документ был опубликован на сайте официальных правовых актов России.

Численность военнослужащих увеличилась на 2640 человек, ранее она составляла 1,5 миллиона солдат. На такое же количество увеличилось количество гражданского персонала – поваров, водителей и медиков – раньше их было 2 389 130 единиц.

Напомним, что в предыдущий раз численность армии устанавливалась в указе от 16 сентября 2024 года. Тогда количество военнослужащих также повысилось.

