Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для служащих в ВС России иностранцев

Президент России Владимир Путин одобрил упрощенное принятие в российское гражданство для тех иностранцев, которые поступили на службу в Вооруженные Силы РФ. Соответствующий указ появился сегодня на официальном портале правовой информации.

Ранее глава государства уже подписал закон, согласно которому иностранцы, служащие в российской армии, могут подать заявление на получение гражданства без вида на жительство. Кроме того, им необязательно непрерывно проживать в России в течение пяти лет после получения ВНЖ, чтобы получить гражданство.