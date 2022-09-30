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Ру Тат
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Официальная хроника
30 сентября 2022  17:58

Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для служащих в ВС России иностранцев

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Президент России Владимир Путин одобрил упрощенное принятие в российское гражданство для тех иностранцев, которые поступили на службу в Вооруженные Силы РФ. Соответствующий указ появился сегодня на официальном портале правовой информации.

Ранее глава государства уже подписал закон, согласно которому иностранцы, служащие в российской армии, могут подать заявление на получение гражданства без вида на жительство. Кроме того, им необязательно непрерывно проживать в России в течение пяти лет после получения ВНЖ, чтобы получить гражданство.

#Владимир Путин #российское гражданство
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