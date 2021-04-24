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Ру Тат
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24 апреля 2021  00:38

Путин подписал указ об ответных мерах на недружественные действия стран

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Россия ограничит число людей, которые дипломатические представительства и консульства недружественных государств смогут нанимать в России. При этом мера не затронет прием на работу в бизнес-структуры, а также граждан таких государств, прибывших работать в дипучреждениях.
Соответствующий указ сегодня подписал Президент России Владимир Путин. Как отмечает пресс-служба Кремля, документ был принят «в целях защиты интересов и безопасности» России.
«Ограничить <...> заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, граждан России или российских юридических лиц <...> трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников <...> и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения <...> с физическими лицами, находящимися на территории России», — говорится в тексте указа.
В случае необходимости в стране может быть введен полный запрет. Кабмин составит перечень недружественных государств, а также определит количество физических лиц, которых можно будет нанять на работу.
Договоры, которые были заключены ранее, будут расторгнуты при превышении квоты. Следить за исполнением прав граждан при их прекращении будет Правительство.
Подчеркивается, что при необходимости может быть введен полный запрет.

Владимир Путин иностранные государства
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