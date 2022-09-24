Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов вузов и колледжей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от мобилизации студентам учреждений высшего и среднего профессионального образования. Об этом сообщает РИА Новости.

«<…> отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях <…>», — сказано в документе.

Речь идет лишь о тех студентах, которые получают высшее или среднее профессиональное образование впервые. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября этого года.