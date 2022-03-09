Путин подписал указ об ограничениях на ввоз и вывоз продукции и сырья

Правительство России получило возможность вводить запрет либо ограничение на ввоз и вывоз продукции, оборудования, комплектующих и материалов. Об этом говорится в указе, подписанном Президентом РФ Владимиром Путиным.

Также Кабмин до конца года определит перечень продукции, подпадающей под ограничения.

«Это решение позволит обеспечить экономическую безопасность нашей страны, гарантировать бесперебойную работу промышленности и сельского хозяйства», — цитирует пресс-служба Правительства Премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ряд стран ужесточили санкции против России, которая признала независимость ДНР и ЛНР, а также развернула спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале 24 февраля заявил Президент РФ Владимир Путин.