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Путин подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций
Российские юрлица, имеющие обязательства по еврооблигациям, обязаны выпустить замещающие облигации 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин.
Юрлица обязаны «обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями», говорится в документе. Оплата замещающих облигаций провизводится евробондами или деньгами с целевым использованием этих средств для приобретения евробондов.
В документе также отмечается, что уже разместившие замещающие облигации юрлица вправе осуществлять допвыпуски таких облигаций неограниченное число раз. В то же время объем выпуска должен быть аналогичным объему выпуска европейских бумаг, обязательства по которым не исполнены.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
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