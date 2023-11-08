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Руc Тат
Экономика 8 ноября 2023 18:46

Путин подписал указ об обмене части замороженных активов в России и за рубежом

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому часть активов иностранных инвесторов, заблокированных в РФ, может быть обменяна на средства россиян, замороженные за рубежом. Документ опубликован на федеральном портале правовой информации.

Кроме того, указом принят порядок проведения сделок с иностранными ценными бумагами, а также указан лимит начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг (в сумме не более 100 тыс. рублей).

#Владимир Путин
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