Путин подписал указ об обмене части замороженных активов в России и за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому часть активов иностранных инвесторов, заблокированных в РФ, может быть обменяна на средства россиян, замороженные за рубежом. Документ опубликован на федеральном портале правовой информации.

Кроме того, указом принят порядок проведения сделок с иностранными ценными бумагами, а также указан лимит начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг (в сумме не более 100 тыс. рублей).