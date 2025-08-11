Путин подписал указ о запрете закупки военной формы иностранного производства

Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 2026 года закупку военной формы иностранного производства. Также с 2027-го ткани для формы ВС РФ должны быть только отечественными. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Правительству Российской Федерации, Министерству обороны Российской Федерации и Министерству промышленности и торговли Российской Федерации принять дополнительные меры, предусматривающие начиная с 1 января 2026 г. поставку <...> вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории Российской Федерации, а к 2027 году – также из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории Российской Федерации», – говорится в документе.