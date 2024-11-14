Путин подписал указ о выплате в 4 млн для бойцов, которые получили инвалидность на СВО

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Президент России Владимир Путин подписал Указ о дополнительных социальных гарантиях на единовременную выплату в четыре миллиона рублей тем бойцам СВО, которые получили ранения, травмы и контузии, которые привели к инвалидности.

Согласно указу, выплата производится с учетом ранее полученной единовременной выплаты при получении увечья.

Если боец получил серьезные травмы в период с 24 февраля 2022 года до даты вступления в силу данного указа, выплата осуществляется Госфондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Указ уже вступил в законную силу.