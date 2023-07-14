Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин подписал указ о создании фонда по сохранению и развитию Сергиева Посада
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда, который займется сохранением, воссозданием исторического облика и развитием Сергиева Посада. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Считать целесообразным создание Фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию г. Сергиев Посад Московской области, а также оказание ему государственной поддержки», — отмечается в тексте.
Учредителем новой организации станет Правительство России, а председателем совета — гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Руководить работой фонда будет генеральный директор, которого назначит совет.
В указе также утвержден состав попечительского совета фонда. В него вошли заместители Председателя Правительства, министры и представители духовенства, в том числе патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Ожидается, что имущество фонда будет сформировано благодаря бюджетным ассигнованиям, добровольным имущественным взносам и пожертвованиям, а также иным источникам.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»