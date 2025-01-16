Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году. Соответствующий документ появился на официальном интернет-поратале правовой информации.

Этим же указом глава государства поручил сформировать организационный комитет и назначил его руководителя — им стал глава администрации Президента Антон Вайно. Помимо этого, будет образована дирекцию по проведению тематических мероприятий и разработан их план, в том числе в части финансирования.

Руководству регионов рекомендуется провести необходимые мероприятия в рамках Года защитника Отечества.