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Политика 16 января 2025 20:56

Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в России

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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году. Соответствующий документ появился на официальном интернет-поратале правовой информации.

Этим же указом глава государства поручил сформировать организационный комитет и назначил его руководителя — им стал глава администрации Президента Антон Вайно. Помимо этого, будет образована дирекцию по проведению тематических мероприятий и разработан их план, в том числе в части финансирования.

Руководству регионов рекомендуется провести необходимые мероприятия в рамках Года защитника Отечества.

#Год защитника Отечества
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