Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге 30 июля – указ Путина

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Президент России Владимир Путин постановил 30 июля провести в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме парада, в этот день пройдет артиллерийский салют – его начало запланировано на 22.30 по московскому времени, следует из указа.

Российский лидер поручил подготовку и проведение торжества Минобороны РФ и другим федеральным органам исполнительной власти, которые должно определить Правительство России.

День ВМФ в России по традиции отмечают в последнее воскресенье июля.