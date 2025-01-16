Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы

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Пребывающих в запасе россиян призвали на военные сборы в 2025 году. Соответствующий указ сегодня подписал Президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, граждане будут проходить их в Вооруженных Силах России, войсках Нацгвардии, строительных воинских формированиях Минобороны по делам гражданской обороны, ликвидации ЧС, органах госохраны и ФСБ.

Два пункта указа — 2 и 3 — оказались засекречены. Они подписаны как «Для служебного пользования».

Правительству и региональным органам исполнительной власти поручено организовать мероприятия для призыва пребывающих в запасе.

Указ вступил в силу с даты публикации.