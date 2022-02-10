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Официальная хроника
10 февраля 2022  21:46

Путин подписал указ о присвоении дипломатических рангов

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Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о присвоении дипломатических рангов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Согласно ему ранг чрезвычайного и полномочного посла присвоен послу в Анголе Владимиру Тарарову, чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса — послу в Афганистане Дмитрию Жирнову и генконсулу РФ в Милане Дмитрию Штодину.

Путин также присвоил ряду чиновников ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса.

#Владимир Путин #посол
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