Путин подписал указ о присвоении дипломатических рангов

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о присвоении дипломатических рангов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно ему ранг чрезвычайного и полномочного посла присвоен послу в Анголе Владимиру Тарарову, чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса — послу в Афганистане Дмитрию Жирнову и генконсулу РФ в Милане Дмитрию Штодину.

Путин также присвоил ряду чиновников ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса.